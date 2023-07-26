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Трюдо сменит часть правительства Канады

Трюдо сменит часть правительства Канады Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заменит министра национальной обороны в рамках масштабных перестановок в правительстве,
Другие страны
26 июля 2023 г. 18:33
Трюдо сменит часть правительства Канады

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заменит министра национальной обороны в рамках масштабных перестановок в правительстве,

Как передает Report, об этом сообщает CTV, ссылаясь на источники.

Сообщается, что на этом посту Аниту Ананд заменит министр по обеспечению готовности к чрезвычайным ситуациям Уильям Блэр. При этом Ананд может быть назначена председателем Совета казначейства.

По данным телеканала правительство покинут еще как минимум семь министров, включая министра транспорта Омара Алгабра, министра общественных работ и закупок Хелену Джазек, председателя Совета казначейства Мону Фортье и министра общественной безопасности страны Марко Мендичино.

Телеканал CBC сообщает, что вице-премьер и министр финансов Христя Фриланд сохранит свои посты. По информации Radio-Canada, практически гарантированно свои посты также сохранят глава МИД Мелани Жоли, министр по вопросам окружающей среды и изменения климата Стивен Гильбо и министр по инновациям, науке и промышленности Франсуа-Филипп Шампань.

Члены обновленного кабмина примут присягу в резиденции генерал-губернатора Канады Мэри Саймон в 18:30 (по бакинскому времени). Ожидается, что одновременно с этим выйдет заявление канцелярии Трюдо об изменениях в кабмине.

Премьер-министр проводит перестановки для формирования команды для следующих федеральных выборов, запланированных на осень 2025 года.

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