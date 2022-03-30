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Трюдо с Зеленским обсудили вопросы гарантий безопасности Украины

Трюдо с Зеленским обсудили вопросы гарантий безопасности Украины Премьер-министр Канады Джастин Трюдо сообщил, что обсуждал с украинским президентом Владимиром Зеленским вопросы гарантий безопасности Украины со стороны ряда государств, в том числе и Канады.
Другие страны
30 марта 2022 г. 03:24
Трюдо с Зеленским обсудили вопросы гарантий безопасности Украины

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо сообщил, что обсуждал с украинским президентом Владимиром Зеленским вопросы гарантий безопасности Украины со стороны ряда государств, в том числе и Канады.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС.

"Я говорил с президентом Зеленским, и мы обсуждали эти вопросы", - сказал он, отвечая на вопрос журналистов в Ванкувере.

Трюдо подчеркнул, что Канада продолжит оказывать Украине полную поддержку в ее "противостоянии России". "Мы ведем переговоры с союзниками и партнерами в НАТО и других организациях о том, как лучше всего продвигаться вперед в этом вопросе", - добавил премьер-министр.

Ранее член киевской делегации на российско-украинских переговорах Александр Чалый заявил, что Украина согласна зафиксировать свой нейтральный и безъядерный статус, если ей дадут гарантии безопасности, которые "по своему содержанию и своей форме должны быть аналогичны статье пятой" Североатлантического договора.

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