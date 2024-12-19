Трюдо проведет перестановки в правительстве

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо, как ожидается, в пятницу проведет перестановки в своем кабинете министров.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо, как ожидается, в пятницу проведет перестановки в своем кабинете министров.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал CBC со ссылкой на источники.

Согласно информации, это связано с неожиданной отставкой вице-премьера и министра финансов Христи Фриланд и заявлением министра жилищного строительства, инфраструктуры и общин Шона Фрейзера о желании покинуть правительство по личным причинам.

Напомним, что 16 декабря Фриланд объявила об отставке, в тот же день об уходе из правительства объявил и Фрейзер. Это спровоцировало критику в адрес премьер-министра со стороны оппозиции и ряда общественных деятелей, которые потребовали его немедленной отставки, так как он не может контролировать свой кабмин. Более того, ряд депутатов-либералов высказались за то, чтобы Трюдо покинул пост главы Либеральной партии Канады. Вечером того же дня премьер-министр заявил, что не собирается покидать свой пост.