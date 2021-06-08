Трюдо призвал остановить исламофобию в Канаде

Канадский премьер-министр Джастин Трюдо призвал остановить исламофобию в Канаде после новостей о том, что автомобиль, возможно, намеренно сбил мусульманскую семью в городе Лондон (провинция Онтарио).

Канадский премьер-министр Джастин Трюдо призвал остановить исламофобию в Канаде после новостей о том, что автомобиль, возможно, намеренно сбил мусульманскую семью в городе Лондон (провинция Онтарио).

Как передает Report, об этом написал он в Twitter .

"Исламофобии нет места ни в одном из наших сообществ. Эту подлую и коварную ненависть необходимо остановить", - отметил глава правительства. Он также заявил, что "пришел в ужас" от этой новости, а также выразил солидарность всем канадским мусульманам.

Ранее сообщалось, что вечером в Лондоне в результате наезда автомобиля погибли четверо из пяти членов семьи мусульман в возрасте от 15 до 74 лет. Полиция задержала водителя машины - 20-летнего местного жителя Натаниэля Вельтмана, который подозревается в преднамеренном наезде.