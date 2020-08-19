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Трюдо приостановил работу парламента Канады

Трюдо приостановил работу парламента Канады Премьер-министр Канады Джастин Трюдо, пользуясь своими прерогативами, объявил о приостановке деятельности парламента до 23 сентября.
Другие страны
19 августа 2020 г. 03:14
Трюдо приостановил работу парламента Канады
Джастин Трюдо

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо, пользуясь своими прерогативами, объявил о приостановке деятельности парламента до 23 сентября.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, он обратился с такой просьбой к генерал-губернатору страны Жюли Пейетт, которая и подписала соответствующий указ.

"Нам нужен долгосрочный план по восстановлению (экономики в условиях пандемии нового коронавируса). «Первые шаги по реализации этого плана мы представим в ходе тронной речи 23 сентября», - сказал он. «Сегодня (18 августа – ред.) я попросил генерал-губернатора приостановить работу парламента, что необходимо сделать перед тем, как любое правительство объявляет о тронной речи". Согласно парламентским процедурам, в случае приостановки работы палат аннулируются все внесенные ранее на рассмотрение законопроекты.

При этом по итогам выступления Трюдо должен будет получить вотум доверия со стороны парламента. Если этого не произойдет, то Канаду ожидают новые выборы, как это было в ноябре 2005 года.

Напомним, что тогда либеральный премьер-министр Пол Мартин вынужден был уйти в отставку и объявить о проведении новых выборов, прошедших в январе 2006 года.

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