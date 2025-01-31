Трюдо предупредил канадцев о непростых временах в случае введения США пошлин

Канадский премьер-министр Джастин Трюдо заявил, что ожидаемое введение со стороны США пошлин на товары из Канады может негативно сказаться на экономическом положении канадцев,

Канадский премьер-министр Джастин Трюдо заявил, что ожидаемое введение со стороны США пошлин на товары из Канады может негативно сказаться на экономическом положении канадцев,

Об этом Report сообщает со ссылкой на CBC.

"Я не хочу приукрашивать. Канадцы могут столкнуться с непростыми временами в ближайшие дни и недели", - сказал он.

При этом он подчеркнул, что Оттава готова принимать ответные меры: "Если пошлины будут введены против Канады, то мы ответим. Мы не отступим, пока пошлины не будут отменены. И, конечно, рассматриваются все варианты".

Отметим, что президент США Дональд Трамп накануне подтвердил, что 1 февраля вступят в силу анонсированные им ранее пошлины в 25% на ввозимые канадские и мексиканские товары.