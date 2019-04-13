Трюдо поздравил Нетаньяху с победой на выборах и заявил о поддержке Израиля Канадой

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо провел телефонный разговор с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху и поздравил его с победой на парламентских выборах. Как передаёт Report со ссылкой на ТАСС oб этом сообщила пресс-служба главы канадского правительства.

"Премьер-министр Трюдо поздравил премьер-министра Нетаньяху с его пятым успехом на выборах и пожелал, чтобы Израиль в хорошей обстановке двигался к формированию коалиционного правительства", - говорится в заявлении. В пресс-службе добавили, что Трюдо в ходе разговора заявил о поддержке Канадой права Израиля "на мирное и безопасное проживание с его соседями", а также выразил надежду на тесное сотрудничество с новым израильским правительством.

Напомним, что 9 апреля в Израиле состоялись парламентские выборы, по результатам которых премьер-министр Биньямин Нетаньяху фактически обеспечил себе победу за счет преимущества блока правых и религиозных партий, которые вместе получают 65 из 120 мест в Кнессете (парламенте) 21-го созыва. Вместе с тем его партия "Ликуд" и ее основной соперник "Кахоль-Лаван" практически сравнялись по количеству голосов, в результате чего, по данным радио "Кан", на настоящий момент получают по 35 мест. После признания соперниками Нетаньяху поражения у президента Израиля Реувена Ривлина практически не останется иного выбора, кроме как предложить Нетаньяху сформировать коалицию и возглавить кабинет министров. На создание коалиции после проведения консультаций президента с лидерами фракций избранного парламента на следующей неделе у премьера будет 42 дня.