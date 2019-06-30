Трюдо попал в неловкую ситуацию на саммите G20 - ВИДЕО

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо протянул руку, чтобы поприветствовать сидящего рядом президента Бразилии Жаира Болсонару, но тот в ответ отвернулся.

Видео данного инцидента, произошедшего на саммите Группы двадцати в Осаке, было опубликовано на Youtube-канале канадской международной радиостанции Radio Canada в субботу, передает Report со ссылкой на ТАСС.

Однако на этом видео также можно увидеть, что после неловкой ситуации Трюдо и Болсонару поздоровались и пожали друг другу руки.