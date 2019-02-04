Трюдо похвалил Гуаидо за мужество и "возвращение демократии"

Баку. 4 февраля. REPORT.AZ/ Премьер-министр Канады Джастин Трюдо пообщался с главой Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуаном Гуаидо, который признал себя временно исполняющим обязанности президента страны.

«Два лидера обсудили важность того, чтобы международное сообщество послало чёткий сигнал о нелегитимности режима Мадуро и необходимости уважать конституцию Венесуэлы. Оба подчеркнули важность проведения свободных и справедливых президентских выборов», — говорится в сообщении пресс-службы Трюдо, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

Также отмечается, что премьер Канады выразил Гуаидо признательность «за его мужество и лидерство в оказании помощи в возвращении демократии в Венесуэлу».

Ранее посол Венесуэлы в Ираке Джонатан Веласко Рамирес заявил в видеообращении, что признаёт Гуаидо главой страны.