Трюдо подтвердил участие в саммите стран Северной Америки в Мексике

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо в январе посетит встречу лидеров стран Северной Америки в Мексике.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо в январе посетит встречу лидеров стран Северной Америки в Мексике.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенном во вторник сообщении его пресс-службы.

"Премьер-министр Канады Джастин Трюдо сегодня объявил, что отправится в Мехико для участия в саммите лидеров стран Северной Америки, который пройдет 10 января 2023 года", - отмечается в заявлении. На форуме Трюдо, в частности, намерен обсудить экономические вопросы, проблемы окружающей среды и тему здравоохранения.

Отметим, что в саммите также примут участие президент США Джо Байден и президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор.