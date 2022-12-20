О нас

Трюдо подтвердил участие в саммите стран Северной Америки в Мексике

Трюдо подтвердил участие в саммите стран Северной Америки в Мексике Премьер-министр Канады Джастин Трюдо в январе посетит встречу лидеров стран Северной Америки в Мексике.
Другие страны
20 декабря 2022 г. 22:59
Трюдо подтвердил участие в саммите стран Северной Америки в Мексике

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо в январе посетит встречу лидеров стран Северной Америки в Мексике.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенном во вторник сообщении его пресс-службы.

"Премьер-министр Канады Джастин Трюдо сегодня объявил, что отправится в Мехико для участия в саммите лидеров стран Северной Америки, который пройдет 10 января 2023 года", - отмечается в заявлении. На форуме Трюдо, в частности, намерен обсудить экономические вопросы, проблемы окружающей среды и тему здравоохранения.

Отметим, что в саммите также примут участие президент США Джо Байден и президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Экслюзивные новости

Нефтяной фонд Азербайджана о вложенных в Россию активах
Нефтяной фонд Азербайджана о вложенных в Россию активах
20 декабря 2022 г. 12:00
AzerGold: Наша группа согласовывает проведение мониторинга
AzerGold: Наша группа согласовывает проведение мониторинга
19 декабря 2022 г. 18:39
Часть гумпомощи из Азербайджана достигла Украины
ФотоЧасть гумпомощи из Азербайджана достигла Украины
17 декабря 2022 г. 13:54
Турецкий адвокат: Азербайджан имеет право обратиться в Международный суд в связи с экотеррором
Турецкий адвокат: Азербайджан имеет право обратиться в Международный суд в связи с экотеррором
16 декабря 2022 г. 14:16
Стали известны имена гражданских лиц и военных, подорвавшихся на минах в Кяльбаджаре
Стали известны имена гражданских лиц и военных, подорвавшихся на минах в Кяльбаджаре
15 декабря 2022 г. 13:16
Врач: Не наблюдается серьезных проблем со здоровьем участников акции протеста на дороге Шуша-Ханкенди
ФотоВрач: Не наблюдается серьезных проблем со здоровьем участников акции протеста на дороге Шуша-Ханкенди
14 декабря 2022 г. 11:47
Председатель Союза архитекторов Азербайджана призвал богатых граждан к участию в восстановлении памятников
Председатель Союза архитекторов Азербайджана призвал богатых граждан к участию в восстановлении памятников
10 декабря 2022 г. 16:25
Оджал Огуз: Надо сделать все возможное, чтобы вернуть жизнь в Карабах
Оджал Огуз: Надо сделать все возможное, чтобы вернуть жизнь в Карабах
9 декабря 2022 г. 15:07
Украинский эксперт: Армения должна выполнять законные требования Азербайджана
Украинский эксперт: Армения должна выполнять законные требования Азербайджана
8 декабря 2022 г. 10:46
В Азербайджане назначены начальники полиции двух районов
В Азербайджане назначены начальники полиции двух районов
8 декабря 2022 г. 10:36

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi