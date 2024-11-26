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Трюдо переговорил с Трампом на фоне обещаний ввести пошлины на канадские товары

Трюдо переговорил с Трампом на фоне обещаний ввести пошлины на канадские товары Премьер-министр Канады Джастин Трюдо провел телефонный разговор с избранным президентом США Дональдом Трампом после того, как американский политик пригрозил ввести пошлины на всю канадскую продукцию.
Другие страны
26 ноября 2024 г. 20:59
Трюдо переговорил с Трампом на фоне обещаний ввести пошлины на канадские товары

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо провел телефонный разговор с избранным президентом США Дональдом Трампом после того, как американский политик пригрозил ввести пошлины на всю канадскую продукцию.

Как передает Report, об этом сообщает канадский телеканал CTV News.

"Мы обсудили ряд вопросов, которые надо будет совместно решить. Над отношениями Канады и США надо работать. Этим мы и займемся... Это был хороший разговор", - сказал Трюдо.

Отмечается, что Трюдо и Трамп обсудили безопасность на границах и вопросы торговли. При этом, по данным источника, Трюдо отметил, что большинство мигрантов попадают в США через Мексику и лишь малая часть - через Канаду.

Накануне Трамп написал в социальной сети Truth Social, что намерен с первого дня после официального вступления в должность ввести 25% пошлины на все товары, поступающие в США из Канады и Мексики. По его словам, эта мера связана с притоком в его страну через Мексику и Канаду тысяч людей, которые провозят наркотики и повышают уровень преступности в США.

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