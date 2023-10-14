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Трюдо осудил атаки ХАМАС в телефонном разговоре с президентом Палестины

Трюдо осудил атаки ХАМАС в телефонном разговоре с президентом Палестины Премьер-министр Канады Джастин Трюдо обсудил с президентом Палестины Махмудом Аббасом защиту мирного населения и обеспечение гуманитарных поставок в условиях обострившегося палестино-израильского конфликта.
Другие страны
14 октября 2023 г. 07:13
Трюдо осудил атаки ХАМАС в телефонном разговоре с президентом Палестины

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо обсудил с президентом Палестины Махмудом Аббасом защиту мирного населения и обеспечение гуманитарных поставок в условиях обострившегося палестино-израильского конфликта.

Как передает Report, об этом написал канадский премьер на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter)

"Я осудил атаку ХАМАС на Израиль, обсудил важность защиты мирного населения Палестины и Израиля и подчеркнул, что необходимо обеспечить гуманитарный доступ к палестинскому гражданскому населению", - отметил Трюдо.

В пятницу министр иностранных дел Канады Мелани Жоли посетила Израиль, где заявила, что Оттава поддерживает пострадавших от атак радикального палестинского движения ХАМАС.

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Версия на азербайджанском языке Trüdo Fələstin Prezidenti ilə telefon danışığında HƏMAS-ın hücumlarını pisləyib

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