Трюдо осудил атаки ХАМАС в телефонном разговоре с президентом Палестины

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо обсудил с президентом Палестины Махмудом Аббасом защиту мирного населения и обеспечение гуманитарных поставок в условиях обострившегося палестино-израильского конфликта.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо обсудил с президентом Палестины Махмудом Аббасом защиту мирного населения и обеспечение гуманитарных поставок в условиях обострившегося палестино-израильского конфликта.

Как передает Report, об этом написал канадский премьер на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter)

"Я осудил атаку ХАМАС на Израиль, обсудил важность защиты мирного населения Палестины и Израиля и подчеркнул, что необходимо обеспечить гуманитарный доступ к палестинскому гражданскому населению", - отметил Трюдо.

В пятницу министр иностранных дел Канады Мелани Жоли посетила Израиль, где заявила, что Оттава поддерживает пострадавших от атак радикального палестинского движения ХАМАС.