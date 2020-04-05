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Трюдо не исключил участия Канады в министерской встрече ОПЕК+ 9 апреля

​Трюдо не исключил участия Канады в министерской встрече ОПЕК+ 9 апрел

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Премьер-министр Канады Джастин Трюдо не исключает возможного участия Оттавы в министерской встрече ОПЕК+ по стабилизации нефтяного рынка, которая пройдет 9 апреля в формате видеоконференции.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом он сказал журналистам после ежедневного телеобращения к нации, отвечая на вопрос о намерении Канады принять участие в данной видеоконференции.

"Встреча в видеоформате, запланированная на понедельник, была отменена, но мы продолжаем взаимодействовать с нашими партнерами и внимательно смотрим на то, как голос Канады может быть услышан во время этого важного совещания". 

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