Трюдо не исключил участия Канады в министерской встрече ОПЕК+ 9 апреля

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо не исключает возможного участия Оттавы в министерской встрече ОПЕК+ по стабилизации нефтяного рынка, которая пройдет 9 апреля в формате видеоконференции.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом он сказал журналистам после ежедневного телеобращения к нации, отвечая на вопрос о намерении Канады принять участие в данной видеоконференции.

"Встреча в видеоформате, запланированная на понедельник, была отменена, но мы продолжаем взаимодействовать с нашими партнерами и внимательно смотрим на то, как голос Канады может быть услышан во время этого важного совещания".