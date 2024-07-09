Трюдо: Канада потратит на оборону $53,3 млрд в ближайшие 20 лет

Канада в течение ближайших двух десятилетий намерена израсходовать на оборонные нужды 73 млрд канадских долларов (53,3 млрд долларов США).

Канада в течение ближайших двух десятилетий намерена израсходовать на оборонные нужды 73 млрд канадских долларов (53,3 млрд долларов США).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил премьер-министр Джастин Трюдо на полях саммита НАТО в Вашингтоне.

"Наше новое видение оборонной политики предусматривает инвестиции в размере 73 млрд долларов в оборону в течение следующих двух десятилетий. Это демонстрирует непоколебимую решимость Канады поддерживать альянс", - сказал Трюдо.

По его словам, эти средства предназначены также для поддержания боеготовности многонационального батальона НАТО в Латвии под командованием Канады и для обучения украинских военнослужащих.

Премьер отметил, что Оттава значительно увеличила расходы на оборону, которые в 2015 году составляли менее 1% ВВП, и будет тратить на оборону 1,76% ВВП к 2029 или 2030 году.