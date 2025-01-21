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Трюдо: Канада готова израсходовать $700 млн на безопасность границы с США

Трюдо: Канада готова израсходовать $700 млн на безопасность границы с США Власти Канады подготовили план совершенствования системы безопасности на границе с США объемом более 1 млрд канадских долларов (свыше $700 млн), чтобы избежать обещанных американским президентом Дональдом Трампом тарифов на канадские товары.
Другие страны
21 января 2025 г. 20:19
Трюдо: Канада готова израсходовать $700 млн на безопасность границы с США

Власти Канады подготовили план совершенствования системы безопасности на границе с США объемом более 1 млрд канадских долларов (свыше 700 млн долларов США), чтобы избежать обещанных американским президентом Дональдом Трампом тарифов на канадские товары.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщил журналистам премьер-министр Джастин Трюдо.

"Наше правительство уже приняло меры для решения проблем, о которых говорил президент Трамп в контексте безопасности границ, включая комплексный план пограничных мер стоимостью более 1 млрд канадских долларов, - сказал Трюдо. - Мы уже работаем вместе с американцами, чтобы обеспечить безопасность наших граждан по обе стороны границы".

Как утверждал премьер, несмотря на опасения Трампа, на долю Канады приходится менее 1% наркотического вещества фентанил и менее 1% нелегальных мигрантов, проникающих в США.

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