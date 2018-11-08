Трюдо извинился за отказ Канады принять еврейских беженцев в 1939 году

Баку. 8 ноября. REPORT.AZ/ Канадский премьер-министр Джастин Трюдо в ходе выступления перед палатой общин, принес извинения за отказ Канады принять еврейских беженцев, прибывших на корабле «Сент-Луис» из нацистской Германии в 1939 году. Об этом сообщается на официальном сайте премьера, передает Report.

«Сегодня, я выступаю в Палате общин, чтобы принести давно назревшие извинения еврейским беженцам, которых не пустила Канада. Принося эти извинения, я искренне надеюсь, что мы сможем пролить свет на эту болезненную главу нашей истории и обеспечить то, чтобы этот урок никогда не был забыт. Антисемитизму, ксенофобии и ненависти нет места в этой стране или где-либо в мире», — заявил Трюдо.

В мае 1939 года корабль «Сент-Луис» покинул Германию, на нём находилось около тысячи еврейских беженцев. Им было отказано во въезде на Кубу, в Соединённые Штаты и Канаду. После этого они были вынуждены вернуться в Европу, где их приняли Великобритания, Франция, Бельгия и Нидерланды.