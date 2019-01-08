Трюдо и Трамп обсудили ситуацию с финдиректором Huawei

Баку. 8 января. REPORT.AZ/ Премьер-министр Канады Джастин Трюдо и президент США Дональд Трамп провели в понедельник телефонный разговор, в ходе которого обсудили ситуацию с задержанием канадских граждан в Китае.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой главы канадского правительства.

"Лидеры обсудили ситуацию с запросом Канаде со стороны США об экстрадиции [имеется ввиду задержание в Ванкувере 1 декабря 2018 года финдиректора компании Huawei Мэн Ваньчжоу по американскому запросу об экстрадиции]", - отметили в пресс-службе. - Они подтвердили важность соблюдения независимости судебной власти и соблюдения верховенства закона". Кроме того, Трюдо поблагодарил Трампа "за решительные заявления Соединенных Штатов в поддержку незаконно задержанных в Китае двух канадцев".

Лидеры двух стран также затронули тему американских пошлин на канадские сталь и алюминий.

"Лидеры обсудили важность [двусторонней] торговли и [создания] рабочих мест, основанных на успешном пересмотре Соглашения о североамериканской зоне свободной торговли, - сказали в пресс-службе. - Они обговорили следующие шаги в отношении [американских] пошлин на сталь и алюминий".