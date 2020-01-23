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Трюдо и Эрдоган обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и катастрофу лайнера в Иране

​Трюдо и Эрдоган обсудили ситуацию на Ближнем Востоке

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудили во время телефонного разговора ситуацию на Ближнем Востоке и ход расследования авиакатастрофы украинского самолета в Иране.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в опубликованном в среду заявлении канцелярии канадского премьера.

"Премьер-министр поблагодарил президента Эрдогана за помощь Канаде со стороны Турции в связи с трагедией (самолета), в том числе за транзит членов семей жертв катастрофы через территорию Турции (в Иран), - отмечается в заявлении. - Лидеры также согласились с тем, что должно быть проведено полное, прозрачное и заслуживающее доверия расследование этой трагедии".

Трюдо и Эрдоган также обсудили текущую ситуацию на Ближнем Востоке. Они подчеркнули необходимость избежать эскалацию напряженности и важность продолжить борьбу с ИГИЛ ради сохранения мира и стабильности во всем регионе.

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