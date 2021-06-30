Трюдо и Аббас обсудили ситуацию вокруг палестино-израильского конфликта

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо и президент Палестины Махмуд Аббас во вторник во время телефонного разговора обсудили ситуацию вокруг палестино-израильского конфликта.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо и президент Палестины Махмуд Аббас во вторник во время телефонного разговора обсудили ситуацию вокруг палестино-израильского конфликта.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба главы канадского правительства.

"Премьер-министр Трюдо подчеркнул, что твердо верит в право палестинцев и израильтян на достойную жизнь без страха и с уважением их прав человека. Премьер подтвердил приверженность Канады достижению всеобъемлющего, справедливого и прочного мира на Ближнем Востоке, включающего создание палестинского государства, живущего бок о бок с Израилем в мире и безопасности", - говорится в заявлении.

"Премьер-министр Трюдо и президент Аббас согласились с тем, что мир

(между Палестиной и Израилем) будет достигнут только путем прямых переговоров (между сторонами конфликта) при поддержке международного сообщества", - подчеркнули в пресс-службе.