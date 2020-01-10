Трюдо допустил, что Иран мог сбить пассажирский лайнер непреднамеренно

Самолет компании "Международные авиалинии Украины" мог быть непреднамеренно сбит иранской ракетой, но для того, чтобы с уверенностью говорить об этом, нужно больше информации.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, соответствующее заявление сделал в четверг в беседе с журналистами в Оттаве премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

"Мы хотим знать больше, мы намерены работать с международными официальными лицами, со следствием и с Ираном, чтобы получить ответы на вопрос, что же все-таки произошло. Мы осознаем, что это могло быть непреднамеренно, но нужно больше информации", - сказал он. "Чтобы сделать окончательные выводы о преднамеренности таких действий, нам нужно провести полное и прозрачное расследование", - подчеркнул Трюдо.

Ранее он заявил, что Оттава располагает информацией из разных источников, в том числе от канадских разведслужб, согласно которой авиалайнер был сбит вскоре после взлета иранской ракетой класса "земля - воздух".