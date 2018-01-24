Trump not welcome: В Швейцарии протестуют против поездки президента США в Давос

Баку. 24 января. REPORT.AZ/ Демонстрации протеста против запланированного приезда в Давос на ежегодное заседание Всемирного экономического форума президента США Дональда Трампа прошли во вторник вечером в ряде городов Швейцарии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила швейцарская вещательная компания RTS.

По информации телеканала, в общественных акциях в Цюрихе, Лозанне, Женеве, Невшателе, Фрибуре и Беллинцоне приняли участие сотни людей.

В частности, в Лозанне манифестация собрала от 250 до 300 участников, а в Цюрихе, по данным Швейцарского телеграфного агентства (ATS), - более 1 тыс.

В центре Лозанны на площади Европы демонстранты составили из свечей лозунг: Trump not welcome. Этот лозунг присутствовал также на плакатах. На одном из плакатов можно было прочесть: "Убирайся в свою страну - грязную дыру", что служило напоминанием о скандале вокруг приписываемых Трампу оскорбительных высказываний об иммигрантах из Гаити и стран Африки.