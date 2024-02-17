Трудные первые 30 дней Атталя

С тех пор как 8 февраля премьер-министр объявил полный состав своего правительства, он постарался сделать свою политику известной и с этой целью перечислил в различных средствах массовой информации ряд "чрезвычайных ситуаций" - молодежь, жилье, сельское х

С тех пор как 8 февраля премьер-министр объявил полный состав своего правительства, он решил ознакомить публику со своей политикой, для чего перечислил в различных средствах массовой информации ряд самых злободневных вопросов - молодежь, жилье, сельское хозяйство, здравоохранение, заявив о "весенней поре чрезвычайных мер" на ближайшие месяцы.

После нескольких серьезных кризисов, таких как протесты, рост насилия во французских школах, что теперь классифицируется как национальная проблема, скандал с участием бывшего министра образования Удеа-Кастера, расхождение во мнениях и дальнейший конфликт между правительством и группами эко-активистов и кризис на Корсике, опасения по поводу поведения и действий премьер-министра растут.

Приглашенный в "Большое жюри RTL-Le Figaro-M6-Paris Première", вице-президент Национального собрания от RN Себастьен Шену отметил, что посчитал премьер-министра "не справится с этими задачами" и обвинив его в желании "стереть французскую сельскую жизнь".

После недели дебатов и споров между правительством и профессионалами сельского хозяйства глава правительства все же решил активизировать свои действия в Верхней Гаронне, чтобы попытаться "потушить пожар". "Габриэль Атталь отреагировал только на 1% проблемы, убрал одно препятствие из 100", - возразил депутат от партии Nord.

"Эти действия подкрепляются политическими актами, которые полностью противоречат требованиям фермеров", - подчеркнул он, считая, что новый премьер-министр "не справляется" с поставленными задачами. Далее он похвалил "трудолюбивую Францию", оказавшуюся жертвой макронизма, который хочет "стереть нашу сельскую местность", и экологов, которые "ненавидят наше сельское хозяйство".

Перед лицом возникших проблем премьер-министр Атталь представил свой график и дорожную карту в газете Le Parisien, проведя утреннее совещание в Матиньоне с правительством.

"Время терять нельзя". Повторив и раскрыв основные положения своего общеполитического заявления, как он уже сделал это в эфире France2, премьер-министр изложил свои действия по сезонам: "Начиная с этой весны, мы займемся решением ряда неотложных вопросов", затем последует "лето социального прогресса" и "осень работы".

Столкнувшись с сельскохозяйственным кризисом сразу после вступления в должность, он объявил, что в начале этой недели снова примет представителей фермеров. Что касается экономики, то он пообещал "снять один за другим оковы, сдерживающие французов", и объявил, что до лета будет представлен проект второй версии "закона Макрона", "для экономической активности, роста и промышленного развития".

"Мы действительно действуем", - заявила в конце семинара пресс-секретарь правительства Приска Тевено, заверив, что "подход" Атталя состоит в том, чтобы "слушать, вести диалог, а также следовать принятым решениям".

"Теперь мы должны убедиться в том, что эти меры действительно применяются в повседневной жизни французов, [и сказать] прозрачно, честно, но ответственно, где это сработало, а где мы должны быть в состоянии пересмотреть ситуацию, если это необходимо", - сказала пресс-секретарь.

Однако процесс "слушания" был недолог. В понедельник 5 февраля, когда глава правительства столкнулся со своим первым вотумом недоверия, появилось фото Атталя, демонстрирующего фотографию своей собаки нескольким коллегам в Национальном собрании, в то время как его коллеги говорили о кризисах, с которыми по всеобщему мнению правительство не справляется.

Председатель группы социалистов в Национальном собрании Борис Валло выразил свое недовольство поведением премьера во время его выступления: "Я вижу, вы смеетесь в этот момент (...), вы не слушаете, и это все от безразличия", - заявил он, глядя на главу правительства, явно не обращающего на него внимания.

"В то время как Борис Валло говорил о смертях на рабочих местах и условиях труда наших сограждан, Габриэль Атталь показывает министрам фотографию своей собаки. Невероятно", - посетовал депутат-социалист Инаки Эчаниз на своей странице X.

В условиях неопределенностей и проблем, с которыми сталкивается новое французское правительство, Атталь заявил о своем желании работать вместе со всеми оппозиционными группами, включая крайне правую RN и крайне левую LFI.

Тем более что "за этими парламентариями, даже если мы не согласны с этими партиями, стоят миллионы французов, которые приняли участие в голосовании", считает он. "Говорить: "Поскольку вы представляете La France Insoumise или RN, мы не будем слушать или рассматривать предложенную вами поправку", было бы неуважением к ним", - настаивает Габриэль Атталь.

Такое подход соответствует тем трудностям, с которыми сталкиваются сменяющие друг друга французские правительства. Необходимость сплотить избирателей за спиной правительства требует новых способов и методов, которые иногда могут быть противоречивыми или даже лицемерными, и правительству Атталя предстоит проделать большую работу, чтобы убедить кого-либо, что оно "слушает".



Джамал Мустафаев