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TRT World подготовил репортаж о прошедшей в Баку международной конференции

TRT World подготовил репортаж о прошедшей в Баку международной конференции TRT World подготовил репортаж о прошедшей в Баку международной конференции "Неоколониализм: нарушение прав человека и несправедливость".
Другие страны
21 октября 2023 г. 14:06
TRT World подготовил репортаж о прошедшей в Баку международной конференции

TRT World подготовил репортаж о прошедшей в Баку международной конференции "Неоколониализм: нарушение прав человека и несправедливость".

Как передает Report, в репортаже отмечается, что в конференции приняли участие представители государственного и частного секторов, официальные лица, представители 14 стран, а также заморских территорий, находящихся в колониальной зависимости Франции, а также Корсики.

Выступившие на международной конференции рассказали о текущей ситуации с правами человека в своих странах.

Участники конференции затронули такие темы, как вмешательство Франции во внутренние дела ее бывших колоний, грубое нарушение прав человека, а также деколонизация. Они поддержали борьбу за свободу народов различных регионов мира, все еще страдающих от колонизации в XXI веке.

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Версия на азербайджанском языке “TRT World” Bakıda keçirilmiş beynəlxalq konfransdan reportaj hazırlayıb
Версия на английском языке TRT World covers international conference held in Baku

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