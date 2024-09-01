Тропический шторм "Яги" образуется на Филиппинах 2 сентября

Тропическая депрессия с кодовым названием TD12 в понедельник преобразуется в шторм к востоку от Филиппин.

Тропическая депрессия с кодовым названием TD12 в понедельник преобразуется в шторм к востоку от Филиппин.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило Центральное метеорологическое управление Тайваня.

В настоящее время ее центр находится в 60 км от острова Самар. Скорость порывов ветра достигает 23 м/с, а сама тропическая депрессия движется на северо-запад.

По прогнозам метеорологов, в понедельник утром она усилится до тропического шторма и получит название "Яги". В ночь на вторник стихия ударит по острову Лусон, а после этого направится к южному побережью Китая.

"Яги" станет 11-м по счету тропическим штормом в западной части Тихого океана в этом сезоне.