 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Тропический шторм "Синди" достиг юго-восточного побережья США

    Метеорологи: Шторм угрожает по меньшей мере 17 миллионам американцев

    Баку. 22 июня. REPORT.AZ/ Тропический шторм "Синди" достиг юго-восточного побережья США. 

    Как сообщает Report, об этом передает Национальный центр предупреждения ураганов (NHC) страны.

    По данным метеорологов, шторм "Синди" угрожает по меньшей мере 17 миллионам американцев.

    В данный момент "Синди" находится в юго-западной части штата Луизиана и движется на север со скоростью около 20 километров в час, скорость порывов ветра достигает 65 километров в час. По расчетам центра, завтра  утром циклон может достичь штата Арканзас, после чего начнет движение в северо-восточном направлении - к штатам Теннесси и Кентуки.

    "Синди" стал вторым циклоном из сезона штормов в Атлантике, который длится с июня до конца декабря.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi