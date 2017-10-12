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    Тропический шторм “Офелия” усилился и стал ураганом

    Максимальная скорость ветра в районе урагана составляет 120 километров в час

    Баку. 12 октября. REPORT.AZ/ Национальный центр США по предупреждению ураганов (NHC) заявляет, что тропический шторм “Офелия”, сформировавшийся над Атлантическим океаном, усилился и стал ураганом.

    Как передает Report со ссылкой на иностранные СМИ, об этом сообщается на сайте ведомства.

    Отмечается, что в настоящий момент максимальная скорость ветра в районе урагана составляет 120 километров в час. Специалисты добавляют, что “Офелия” движется на восток со скоростью 4,8 километра в час.

    Ранее в NHC сообщили о формировании тропического шторма “Офелия” в Атлантическом океане.

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