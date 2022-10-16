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Тропический шторм "Несат" угрожает Филиппинам и Тайваню

Тропический шторм "Несат" угрожает Филиппинам и Тайваню 20-й в этом сезоне в Азии тропический шторм, получивший название "Несат", сформировался в западной части Тихого океана и приближается к Южно-Китайскому морю.
Другие страны
16 октября 2022 г. 10:03
Тропический шторм Несат угрожает Филиппинам и Тайваню

20-й в этом сезоне в Азии тропический шторм, получивший название "Несат", сформировался в западной части Тихого океана и приближается к Южно-Китайскому морю.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в воскресенье метеорологическая служба Тайваня.

По ее данным, в настоящее время эпицентр циклона находится в Лусонском проливе, между Филиппинами и Тайванем. Из-за сильных волн в регионе прервано судоходство. Шторм сопровождается ливнями и шквалистым ветром с порывами 33 м/с.

Ожидается, что в ближайшие сутки "Несат" выйдет в Южно-Китайское море, смещаясь к островам Дунша (Пратас). При этом он пройдет вблизи северной оконечности крупнейшего филиппинского острова Лусон, угрожая вызвать наводнения, и в меньшей степени затронет Тайвань.

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