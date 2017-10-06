Тропический шторм "Нэйт" может усилиться до урагана

Баку. 6 октября. REPORT.AZ/ Тропический шторм "Нэйт", жертвами которого в Центральной Америке уже стали более 20 человек, может усилиться до уровня урагана и обрушиться на побережье США в субботу вечером.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом передает Национальный центр ураганов США.

"Нэйт" усиливается над северо-западной частью Карибского моря… Предупреждение об урагане и шторме выпущено для северного побережья (Мексиканского) залива", - говорится в сообщении центра.

Согласно расчетам специалистов, "Нэйт" подойдет к побережью США в районе Луизианы и Флориды около 19.00 по местному времени.

Ранее в этих штатах уже был объявлен режим чрезвычайного положения в связи с приближением стихии.