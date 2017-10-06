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    Тропический шторм "Нэйт" может усилиться до урагана

    Нэйт подойдет к побережью США в районе Луизианы и Флориды

    Баку. 6 октября. REPORT.AZ/ Тропический шторм "Нэйт", жертвами которого в Центральной Америке уже стали более 20 человек, может усилиться до уровня урагана и обрушиться на побережье США в субботу вечером.

    Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом передает Национальный центр ураганов США. 

    "Нэйт" усиливается над северо-западной частью Карибского моря… Предупреждение об урагане и шторме выпущено для северного побережья (Мексиканского) залива", - говорится в сообщении центра.

    Согласно расчетам специалистов, "Нэйт" подойдет к побережью США в районе Луизианы и Флориды около 19.00 по местному времени.

    Ранее в этих штатах уже был объявлен режим чрезвычайного положения в связи с приближением стихии.

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