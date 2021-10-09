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Тропический шторм "Лайонрок" достиг Гонконга

Тропический шторм "Лайонрок" достиг Гонконга Тропический шторм "Лайонрок" обрушился на Гонконг, парализовав привычную жизнь в этом специальном административном районе Китая.
Другие страны
9 октября 2021 г. 08:57
Тропический шторм Лайонрок достиг Гонконга

Тропический шторм "Лайонрок" обрушился на Гонконг, парализовав привычную жизнь в этом специальном административном районе Китая.

Как передает Report, местная метеорологическая обсерватория объявила восьмой сигнал штормового предупреждения по 10-балльной шкале.

На город обрушились ливни и шквалистый ветер. Из-за непогоды здесь закрыты офисы, банки, госучреждения, приостановлены разгрузочные работы в порту и паромное сообщение.

В настоящее время эпицентр шторма, который назван в честь горы в Гонконге, находится в районе южнокитайского острова Хайнань, расположенного в 550 км к юго-западу от специального административного района, и смещается в сторону Вьетнама. Однако, как поясняют синоптики, под воздействием северо-восточного муссона в Тихом океане циклон значительно усилил свой эффект и оказал воздействие на весь обширный регион.

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