Тропический шторм Higos угрожает региону Южного Китая

Тропический шторм, получивший название Higos, сформировался в Южно-Китайском море и приближается к побережью КНР.

Тропический шторм, получивший название Higos, сформировался в Южно-Китайском море и приближается к побережью КНР.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила метеорологическая обсерватория Гонконга.

"По состоянию на 10 утра (06:00 – бакинское время) Higos находился в 350 км к юго-востоку от Гонконга. По прогнозам, он будет смещаться со скоростью около 20 км/ч на северо-запад, по направлению к западной части провинции Гуандун", - уточняется в сводке.

Циклон сопровождается интенсивными ливнями и шквалистым ветром с порывами 65 км/ч. По оценкам синоптиков, в ближайшие сутки атмосферный вихрь продолжит набирать силу и достигнет побережья КНР в среду. В зоне непогоды окажутся Гонконг, Макао, провинция Гуандун, остров Хайнань и Гуанси-Чжуанский автономный район Китая.

Higos стал седьмым по счету тропическим циклоном в Азии в этом сезоне. Его название в переводе с языка аборигенов острова Гуам в Тихом океане означает "фиговое дерево".