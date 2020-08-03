Тропический шторм "Хагупит" приближается к Китаю

Центральная метеорологическая служба Китая объявила в понедельник желтый уровень опасности из-за приближающегося к восточному побережью странышторма.

Центральная метеорологическая служба Китая объявила в понедельник желтый уровень опасности из-за приближающегося к восточному побережью страны шторма.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, согласно прогнозам, он должен достичь прибрежных районов провинций Чжэцзян и Фуцзянь в ночь с понедельника на вторник.

Тропический циклон в настоящее время находится примерно в 380 км к юго-востоку от города Вэньчжоу и продолжает двигаться в северо-западном направлении со скоростью 20-25 км/ч, постепенно набирая силу. Скорость ветра в центральной его части достигает 28 м/с. Сильные волны, ливни и штормовой ветер ожидаются не только в ряде прибрежных районов провинций Чжэцзян и Фуцзянь, но и в Шанхае, где также был объявлен желтый уровень опасности.

Отметим, что "Хагупит" стал четвертым по счету в этом сезоне.

В Китае действует четырехуровневая система предупреждения населения о стихийных бедствиях, которая включает синий, желтый, оранжевый и красный цвета.