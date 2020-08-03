О нас
Report Georgia

Тропический шторм "Хагупит" приближается к Китаю

Тропический шторм "Хагупит" приближается к Китаю Центральная метеорологическая служба Китая объявила в понедельник желтый уровень опасности из-за приближающегося к восточному побережью странышторма.
Другие страны
3 августа 2020 г. 08:35
Тропический шторм Хагупит приближается к Китаю

Центральная метеорологическая служба Китая объявила в понедельник желтый уровень опасности из-за приближающегося к восточному побережью страны шторма.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, согласно прогнозам, он должен достичь прибрежных районов провинций Чжэцзян и Фуцзянь в ночь с понедельника на вторник.

Тропический циклон в настоящее время находится примерно в 380 км к юго-востоку от города Вэньчжоу и продолжает двигаться в северо-западном направлении со скоростью 20-25 км/ч, постепенно набирая силу. Скорость ветра в центральной его части достигает 28 м/с. Сильные волны, ливни и штормовой ветер ожидаются не только в ряде прибрежных районов провинций Чжэцзян и Фуцзянь, но и в Шанхае, где также был объявлен желтый уровень опасности.

Отметим, что "Хагупит" стал четвертым по счету в этом сезоне.

В Китае действует четырехуровневая система предупреждения населения о стихийных бедствиях, которая включает синий, желтый, оранжевый и красный цвета.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Новости партнеров

Экслюзивные новости

Мустафа из фильма Дорожное происшествие: Готов отказаться от всего в Грузии и уехать в Азербайджан - ИНТЕРВЬЮ 
Мустафа из фильма "Дорожное происшествие": Готов отказаться от всего в Грузии и уехать в Азербайджан - ИНТЕРВЬЮ 
1 августа 2020 г. 14:45
Урош Матич: Моему брату объяснили значение слов на плакате - ИНТЕРВЬЮ
Урош Матич: Моему брату объяснили значение слов на плакате - ИНТЕРВЬЮ
1 августа 2020 г. 11:20
Депутатов Милли Меджлиса поздравили на Гурбан-байрамы деньгами
Депутатов Милли Меджлиса поздравили на Гурбан-байрамы деньгами
31 июля 2020 г. 13:41
Быть или не быть второй волне коронавируса этой осенью ? - ИНТЕРВЬЮ
Быть или не быть второй волне коронавируса этой осенью ? - ИНТЕРВЬЮ
30 июля 2020 г. 16:49
В этом году в Азербайджане не совершат праздничный намаз на Гурбан байрамы
В этом году в Азербайджане не совершат праздничный намаз на Гурбан байрамы
28 июля 2020 г. 15:06
Уволены два сотрудника Министерства культуры
Уволены два сотрудника Министерства культуры
24 июля 2020 г. 12:45
Эксперт о плюсах и минусах различных методов выявления коронавируса  
Эксперт о плюсах и минусах различных методов выявления коронавируса  
21 июля 2020 г. 16:51
В Бакметрополитене кадровые назначения
В "Бакметрополитене" кадровые назначения
21 июля 2020 г. 11:02
В МВД Азербайджана произведены кадровые назначения
В МВД Азербайджана произведены кадровые назначения
21 июля 2020 г. 10:01
Михайлов: Все страны ОДКБ понимают, что Армения намеренно вызвала эту провокацию
Михайлов: Все страны ОДКБ понимают, что Армения намеренно вызвала эту провокацию
17 июля 2020 г. 17:30

Последние новости

08:54
В Баку 61-летняя женщина пострадала в аварии Происшествия
08:35
Тропический шторм "Хагупит" приближается к Китаю Другие страны
08:15
В Южной Корее из-за сильных дождей погибли шесть человек Другие страны
07:54
За сутки коронавирусом заразились более 25 тыс. бразильцев Другие страны
07:08
На Тайване объявили штормовое предупреждение в связи с тайфуном Другие страны
06:47
В Берлине общественные пространства превратят в клубы под открытым небом Это интересно
06:38
Прибывающие в Сингапур во время карантина будут носить электронные браслеты Другие страны
05:40
Япония сохранила прогноз по годовому снижению ВВП из-за пандемии Другие страны
05:35
В Италии отбили пальцы у гипсовой модели при съемке селфи Искусство
04:50
Ученые узнали о мощной иммунной реакции при коронавирусе Наука и образование
04:30
США рассчитывают на соглашение с Китаем и Россией по ограничению вооружений Другие страны
03:20
Нападающий "Ливерпуля" может перейти в "Астон Виллу" Футбол
03:00
В Колумбии зафиксировали рекордный прирост заражений коронавирусом Другие страны
02:10
В Мексике убит журналист Другие страны
02:01
Венесуэльская оппозиция отказалась участвовать в парламентских выборах Другие страны
Вся новостная лента