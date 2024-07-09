Тропический шторм "Берил" обрушился на Техас и Луизиану

Тропический шторм "Берил" достиг восточных территорий Техаса и западных районов Луизианы в США.

Тропический шторм "Берил" достиг восточных территорий Техаса и западных районов Луизианы в США.

Как передает Report, об этом сообщил Национальный центр по наблюдению за ураганами США.

По его данным, циклон находится в 180 км от города Тайлер. Максимальная скорость ветра составляет 20,8 м/с.

Ранее центр по наблюдению за ураганами сообщил, что "Берил" может вновь усилиться до урагана в течение ближайших суток.

Жертвами тропического шторма в Техасе стали три человека. Агентство Reuters сообщило о затоплениях на железных дорогах и отмене 1,3 тыс. авиарейсов. Кроме того, порядка 2,7 млн зданий остались без электричества.

Национальная метеорологическая служба США выпустила предупреждение об угрозе торнадо на юго-западе Арканзаса, северо-западе Луизианы и северо-востоке Техаса.