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Тропический шторм "Ана" вызвал на юго-востоке Африки гибель 75 человек

Тропический шторм "Ана" вызвал на юго-востоке Африки гибель 75 человек До 75 увеличилось число погибших за последние семь дней на Мадагаскаре, в Мозамбике и Малави в результате разрушений, наводнений и оползней, вызванных приходом тропического шторма "Ана".
Другие страны
28 января 2022 г. 05:21
Тропический шторм Ана вызвал на юго-востоке Африки гибель 75 человек

До 75 увеличилось число погибших за последние семь дней на Мадагаскаре, в Мозамбике и Малави в результате разрушений, наводнений и оползней, вызванных приходом тропического шторма "Ана".

Как передает Report со ссылкой на "Haber Global", в островном государстве Мадагаскар, на которое первым обрушился 22 января шторм "Ана", погиб 41 человек, в Мозамбике - 18, в Малави - 19.

Несколько сотен человек получили травмы, разрушены десятки тысяч домов. Так, на Мадагаскаре 110 тыс. человек были вынуждены из-за наводнений покинуть свои дома, людей размещают в школах. В Мозамбике от последствий тропического шторма, который пересек границу страны 24 января, пострадали 600 тыс. человек. Разрушено около 3 тыс. домов. В соседней с Мозамбиком Малави власти объявили режим стихийного бедствия.

Тропический шторм "Ана" зародился в юго-западной части Индийского океана и двинулся к восточному побережью Африки, неся обильные осадки, сопровождавшиеся шквалистыми ветрами. При смещении шторма на внутренние районы континента сила ветра несколько ослабла, однако количество осадков, выпавших в последние сутки в Зимбабве и Замбии, продолжает оставаться значительным.

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Версия на азербайджанском языке Afrikada “Ana” tropik fırtınası 75 nəfərin ölümünə səbəb olub

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