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Тропический шторм "Алекс" сформировался в Атлантическом океане

Тропический шторм "Алекс" сформировался в Атлантическом океане Тропический шторм "Алекс" сформировался в Атлантическом океане и движется в сторону Бермудских островов.
Другие страны
5 июня 2022 г. 16:44
Тропический шторм Алекс сформировался в Атлантическом океане

Тропический шторм "Алекс" сформировался в Атлантическом океане и движется в сторону Бермудских островов.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в воскресенье сообщил Национальный центр США по наблюдению за ураганами.

"Спутниковые снимки... показывают, что бывший потенциальный тропический циклон номер один сформировал выраженный центр и стал тропическим штормом "Алекс", - говорится в сообщении центра в Twitter.

На сайте организации уточняется, что на данный момент максимальная скорость ветра в пределах стихии составляет 23,6 м/с. Шторм находится на расстоянии 1 155 км к юго-западу от Бермудских островов и движется в северо-восточном направлении со скоростью 35 км/ч.

Метеорологи сообщают, что в ближайшие 36 часов "Алекс" может достичь Бермудских островов. В регионе действует штормовое предупреждение.

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