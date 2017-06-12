Тронная речь королевы Елизаветы II перенесена из-за разногласий консерваторов

Баку. 12 июня. REPORT.AZ/ Правительство Великобритании приняло решение о переносе тронной речи королевы Елизаветы II на несколько дней, cообщает Report со ссылкой на Reuters.

Традиционно, королева посвящает свою речь направлениям работы правительства и парламентариев. Отмечается, что причиной переноса выступления стали разногласия в Консервативной партии.

Вместе с переносом речи будет также перенесена официальная церемония открытия парламента.