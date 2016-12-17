Трои подозреваемым в соучастии в теракте в Ницце предъявлены обвинения

Баку. 17 декабря. REPORT.AZ/ Официальные обвинения предъявлены во Франции троим лицам, ранее задержанным по подозрению в соучастии в теракте в Ницце 14 июля этого года, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

Речь идет о троих мужчинах 24, 31 и 36 лет. Следователи предполагают, что они имели связи с совершившим теракт Мохамедом Лахуайеджем Бухлелем и, в частности, были причастны к продаже ему оружия. Ранее они были задержаны в Ницце в рамках масштабной операции. Вместе с ними следователи задержали еще семерых подозреваемых, но они позже были отпущены.

Вечером 14 июля 2016 года тяжелый грузовик на полном ходу врезался в толпу на Английской набережной в Ницце, где в тот момент находились тысячи людей, расходившихся после праздничного фейерверка по случаю Национального праздника Франции. Погибли 86 человек, ранения получили еще 434.