Трое сотрудников Всемирной продовольственной программы ООН погибли в Судане

Трое сотрудников Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН погибли в ходе боестолкновений между подразделениями суданской армии и силами быстрого реагирования (спецназ).

Трое сотрудников Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН погибли в ходе боестолкновений между подразделениями суданской армии и силами быстрого реагирования (спецназ).

Как передает Report , об этом говорится в заявлении специального представителя генерального секретаря ООН по Судану и главы Миссии ООН по поддержке переходного периода в Судане Фолькера Пертеса.

"Трое сотрудников Всемирной продовольственной программы (ВПП) были убиты 15 апреля в ходе столкновений, вспыхнувших в городе Кабкабия в штате Северный Дарфур, при исполнении своих служебных обязанностей", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте миссии.

"Я также крайне потрясен информацией о попадании снарядов в объекты ООН и других гуманитарных организаций, а также сообщениями о разграблении помещений ООН и других гуманитарных организаций в нескольких местах в Дарфуре", - подчеркнул спецпосланник генсека ООН.

Он отметил, что эти "акты насилия мешают оказанию жизненно важной помощи и должны быть прекращены".