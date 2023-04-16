Трое сотрудников Всемирной продовольственной программы ООН погибли в Судане

Трое сотрудников Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН погибли в ходе боестолкновений между подразделениями суданской армии и силами быстрого реагирования (спецназ).
Как передает
"Трое сотрудников Всемирной продовольственной программы (ВПП) были убиты 15 апреля в ходе столкновений, вспыхнувших в городе Кабкабия в штате Северный Дарфур, при исполнении своих служебных обязанностей", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте миссии.
"Я также крайне потрясен информацией о попадании снарядов в объекты ООН и других гуманитарных организаций, а также сообщениями о разграблении помещений ООН и других гуманитарных организаций в нескольких местах в Дарфуре", - подчеркнул спецпосланник генсека ООН.
Он отметил, что эти "акты насилия мешают оказанию жизненно важной помощи и должны быть прекращены".