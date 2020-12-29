Трое российских военных полицейских ранены в Сирии

Боевики в Идлибе обстреляли из противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) бронетранспортер военной полиции, трое российских военных ранены.

Боевики в Идлибе обстреляли из противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) бронетранспортер военной полиции, трое российских военных ранены.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вячеслав Сытник.

По его словам, инцидент произошел при "обеспечении безопасности вывода турецкого наблюдательного поста в районе населенного пункта Трумба в юго-восточной части зоны деэскалации Идлиб". "Бронетранспортер российской военной полиции БТР-82А был обстрелян из ПТРК с территории, находящейся под контролем бандформирований. В результате попадания ракеты в БТР трое российских военнослужащих получили легкие ранения. Здоровью военнослужащих ничто не угрожает", - сказал Сытник.

Он подчеркнул, что "командование российской группировки войск в Сирии во взаимодействии с турецкими военными и сирийскими органами безопасности устанавливают причастность действующих в зоне деэскалации Идлиб боевиков к нападению на российских военнослужащих".