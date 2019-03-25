Трое российских военных погибли в Сирии

Трое российских военнослужащих погибли в Сирии в конце февраля в ходе боя с террористами.

Как передает Report, об этом сообщает Минобороны России.

По данным ведомства, возвращаясь днём на автомобиле после выполнения задачи по организации доставки гуманитарной помощи в один из населённых пунктов в Дейр эз-Зоре, военные попали в засаду группы боевиков и после завязавшегося боя пропали без вести.

С момента поступления данной информации проводилась непрерывная круглосуточная работа по поиску и установлению местонахождения военнослужащих, проинформировали в МО.

«В результате комплекса специальных мероприятий были установлены напавшие на автомобиль боевики, а также подтверждён факт гибели троих российских военнослужащих в ходе боя в конце февраля», — приводит сообщение РИА Новости .

Бандгруппа более чем из 30 боевиков, причастная к нападению, уничтожена, тела военных доставили в Россию, сообщили в ведомстве.