​Трое пытавшихся покинуть Алеппо мирных жителей убиты боевиками

Баку. 5 Августа. REPORT.AZ/ В Алеппо террористы казнили трех мирных жителей, которые пытались выйти на территорию, подконтрольную властям Сирии.

Как передает Report, об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Трое мирных жителей, пытавшихся сегодня выйти из квартала Карм-эль-Каср к родственникам, проживающим на территории, контролируемой сирийскими властями, были задержаны и казнены боевиками", - говорится в бюллетене российского центра по примирению враждующих сторон на территории Сирии.