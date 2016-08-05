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    ​Трое пытавшихся покинуть Алеппо мирных жителей убиты боевиками

    Они пытались идти к родственникам, проживающим на территории, контролируемой сирийскими властями

    Баку. 5 Августа. REPORT.AZ/ В Алеппо террористы казнили трех мирных жителей, которые пытались выйти на территорию, подконтрольную властям Сирии.

    Как передает Report, об этом сообщили в Минобороны РФ.

    "Трое мирных жителей, пытавшихся сегодня выйти из квартала Карм-эль-Каср к родственникам, проживающим на территории, контролируемой сирийскими властями, были задержаны и казнены боевиками", - говорится в бюллетене российского центра по примирению враждующих сторон на территории Сирии.

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