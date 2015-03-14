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    Трое пропали без вести в результате крушения вертолета в Южной Корее

    Предполагается, что вертолет разбился у скалистого острова из-за тумана

    Баку. 14 марта. REPORT.AZ/ Власти Южной Кореи подтвердили гибель одного из четырех человек, находившихся на борту вертолета береговой охраны, который упал в море накануне вечером у острова Кагодо. Как отмечает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом передает информагентство Ренхап.

    Ранее сообщалось, что вертолет разбился у юго-западного побережья Южной Кореи, направляясь на остров Кагодо, чтобы доставить в больницу пациента скорой помощи.

    На борту вертолета находились два пилота и два пассажира. Трое из них пока считаются пропавшими без вести.

    "Высокие волны и густой морской туман сильно затруднили ночную поисковую операцию", - приводит агентство Ренхап слова представителя южнокорейских властей.

    Причины крушения пока неизвестны, однако предполагается, что вертолет разбился у скалистого острова именно из-за тумана.

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