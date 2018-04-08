Трое пострадали при атаке неизвестного с ножом в американском городе

Баку. 8 апреля. REPORT.AZ/ Вооруженный ножом мужчина напал на группу людей в центре американского города Индианаполиса. В результате атаки пострадали три человека.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал ABC15.

Сообщается, что инцидент произошел в ночь на воскресенье. По данным очевидцев, нападавший, прибывший в центр города на велосипеде, издавал громкие звуки через мегафон. Когда прохожие попросили его прекратить, он остановился и достал нож.

По данным властей, подозреваемый в нападении также находится в больнице. Состояние двух пострадавших оценивается как критическое.