Трое полицейских пострадали в ходе беспорядков во Франции

Десятки молодых людей сожгли несколько автомобилей

Трое полицейских получили травмы в ходе беспорядков во французской коммуне Фрежюс (департамент Вар, юго-восток страны). Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал BFM.

По его информации, беспорядки вспыхнули в районе Габель в ночь с субботы на воскресенье. Правонарушители забросали полицейских различными предметами.

Согласно данным газеты Var-Matin, десятки молодых людей сожгли несколько автомобилей, в том числе один патрульный. Также пострадал магазин по продаже мотоциклов.