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Трое полицейских пострадали в ходе беспорядков во Франции

Трое полицейских пострадали в ходе беспорядков во Франции Десятки молодых людей сожгли несколько автомобилей
Другие страны
9 мая 2021 г. 13:40
Трое полицейских пострадали в ходе беспорядков во Франции

Трое полицейских получили травмы в ходе беспорядков во французской коммуне Фрежюс (департамент Вар, юго-восток страны). Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал BFM.

По его информации, беспорядки вспыхнули в районе Габель в ночь с субботы на воскресенье. Правонарушители забросали полицейских различными предметами.

Согласно данным газеты Var-Matin, десятки молодых людей сожгли несколько автомобилей, в том числе один патрульный. Также пострадал магазин по продаже мотоциклов.

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Версия на английском языке 3 police officers suffer in riots in France

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