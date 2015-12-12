 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​Трое египетских полицейских погибли в результате теракта на севере страны

    Боевики подорвали самодельную бомбу на пути бронемашины Управления центральной безопасности

    Баку. 12 декабря. REPORT.AZ/ Трое египетских полицейских погибли в результате теракта на севере Синайского полуострова, передает Report со ссылкой на ТАСС.

    Боевики подорвали самодельную бомбу на пути бронемашины Управления центральной безопасности в городе Рафах на границе с сектором Газа. В числе убитых стражей порядка - офицер и двое срочников.

    Действующее на Северном Синае экстремистское подполье резко активизировалось после низложения летом 2013 года военными "Братьев-мусульман", и, несмотря на масштабные армейские операции и полицейские рейды, ликвидировать боевиков пока не получается. Практически ежедневно на севере полуострова совершаются теракты и атаки на расположения силовых структур, а также сотрудничающих с ними местных жителей.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi