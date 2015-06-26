​Трое полицейских Балтимора застрелили безоружного чернокожего

Баку. 26 Июня. REPORT.AZ/ В США сотрудники полиции застрелили еще одного безоружного афроамериканца.

Как передает Report со ссылкой на The Baltimore Sun, жертвой стражей правопорядка стал 41-летний житель Балтимора Спенсер Ли Маккейн.

Как сообщается, трое сотрудников полиции прибыли на место по звонку о домашнем насилии. Стражи порядка вломились в дом, и, увидев чернокожего в «оборонительной позиции», совершили несколько выстрелов в него, заявил на пресс-конференции глава полиции округа Балтимор в штате Мэриленд Джим Джонсон.

Получивший несколько огнестрельных ранений Маккейн был госпитализирован и умер в больнице.

Полицейские, застрелившие афроамериканца, отправлены в отпуск на время расследования.