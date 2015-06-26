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    ​Трое полицейских Балтимора застрелили безоружного чернокожего

    Жертвой стражей правопорядка стал 41-летний Спенсер Ли Маккейн

    Баку. 26 Июня. REPORT.AZ/ В США сотрудники полиции застрелили еще одного безоружного афроамериканца.

    Как передает Report со ссылкой на The Baltimore Sun, жертвой стражей правопорядка стал 41-летний житель Балтимора Спенсер Ли Маккейн.

    Как сообщается, трое сотрудников полиции прибыли на место по звонку о домашнем насилии. Стражи порядка вломились в дом, и, увидев чернокожего в «оборонительной позиции», совершили несколько выстрелов в него, заявил на пресс-конференции глава полиции округа Балтимор в штате Мэриленд Джим Джонсон.

    Получивший несколько огнестрельных ранений Маккейн был госпитализирован и умер в больнице.

    Полицейские, застрелившие афроамериканца, отправлены в отпуск на время расследования.

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