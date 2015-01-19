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    ​Трое погибли в межрелигиозном конфликте на востоке Индии

    Толпа подожгла соломенные хижины и люди сгорели заживо

    Баку. 19 января. REPORT.AZ/ Как минимум трое мусульман погибли в ходе межрелигиозных столкновений на востоке Индии.

    Как сообщает Report со ссылкой на BBC, толпа подожгла соломенные хижины и люди сгорели заживо.

    Как сообщают власти штата Бихар, конфликт между индуистской и мусульманской общинами вспыхнул из-за смерти юноши индуистского вероисповедания, чье тело было обнаружено в одной из деревень в ста километрах от столицы штата.

    Односельчане погибшего обвинили в случившемся мусульман - они якобы убили молодого человека за то, что он дружил с девушкой-мусульманкой.

    За поджоги домов полиция арестовала восемь человек из индуистской общины. Власти утверждают, что в настоящее время ситуация находится под контролем.

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