Трое мигрантов погибли при попытке пересечения Ла-Манша

Трое мигрантов погибли при попытке пересечь Ла-Манш из Франции в Великобританию.

Трое мигрантов погибли при попытке пересечь Ла-Манш из Франции в Великобританию.

Об этом передает Report со ссылкой на западные СМИ.

Согласно информации, инцидент произошел около пляжа в Сангатте, недалеко от французского портового города Кале.

Несколько человек упали в воду из переполненного судна. Около 50 человек получили экстренную помощь на пляже от государственных служб и НПО, многие находились в состоянии переохлаждения. Часть пострадавших была доставлена на морскую базу в Сангатте для лечения.

После этого судно продолжило дрейфовать в сторону берегов Великобритании.

Общее число мигрантов, прибывших в Британию на небольших лодках с начала года, оценивается в 36 тысяч человек, а число погибших достигло 76.