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    Трое подозреваемых в причастности к теракту в Барселоне ликвидированы в Камбрильсе

    Oб этом пишет газета El Mundo© Boston Herald

    Баку. 18 августа. REPORT.AZ/ Трое подозреваемых в причастности к теракту в Барселоне были ликвидированы в Камбрильсе.

    Как передает Report, об этом пишет газета El Mundo.

    Ранее стало известно, что число погибших в результате теракта в Испании возросло до 15.

    Кроме того, СМИ сообщали, что водитель автомобиля, который совершил наезд на пешеходов в Барселоне, был ликвидирован в Камбрильсе.

    Фургон въехал в толпу в центре Барселоны 17 августа. Произошедшее было квалифицировано как теракт.

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