Трое подозреваемых в причастности к теракту в Барселоне ликвидированы в Камбрильсе

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Баку. 18 августа. REPORT.AZ/ Трое подозреваемых в причастности к теракту в Барселоне были ликвидированы в Камбрильсе.

Как передает Report, об этом пишет газета El Mundo.

Ранее стало известно, что число погибших в результате теракта в Испании возросло до 15.

Кроме того, СМИ сообщали, что водитель автомобиля, который совершил наезд на пешеходов в Барселоне, был ликвидирован в Камбрильсе.

Фургон въехал в толпу в центре Барселоны 17 августа. Произошедшее было квалифицировано как теракт.