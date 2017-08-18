Трое подозреваемых в причастности к теракту в Барселоне ликвидированы в Камбрильсе

Баку. 18 августа. REPORT.AZ/ Трое подозреваемых в причастности к теракту в Барселоне были ликвидированы в Камбрильсе.
Как передает Report, об этом пишет газета El Mundo.
Ранее стало известно, что число погибших в результате теракта в Испании возросло до 15.
Кроме того, СМИ сообщали, что водитель автомобиля, который совершил наезд на пешеходов в Барселоне, был ликвидирован в Камбрильсе.
Фургон въехал в толпу в центре Барселоны 17 августа. Произошедшее было квалифицировано как теракт.
News DepartmentАвтор новости
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