Трое палестинцев застрелены при нападении на израильтян

Баку. 27 ноября. REPORT.AZ/ В результате нескольких столкновений между израильскими полицейскими на Западном берегу погибли три палестинца, сообщает Би-би-си.

Представители полиции сообщили, что одного из них застрелили на блокпосту возле Наблуса после того, как он напал на сотрудников с ножом. Еще двоих застрелили в результате подобных инцидентов возле города Рамаллы и на другом блокпосту у Наблуса.

16 ноября были двое палестинцев убиты и трое ранены в столкновениях с израильскими солдатами на Западном берегу реки Иордан.

Израильские военные вошли на территорию лагеря беженцев Каландия с целью сноса дома палестинца, который, по их данным, застрелил израильтянина на Западном берегу летом этого года.

Представители Армии обороны Израиля заявили, что огонь был открыт в ответ на выстрелы палестинцев. По их словам, военные были атакованы сотнями палестинцев, которые забросали солдат "коктейлями Молотова" и камнями.