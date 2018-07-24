Трое палестинцев ранены в результате обстрела с израильского беспилотника

Баку. 24 июля. REPORT.AZ/ Трое палестинцев получили ранения, попав под огонь израильского беспилотника в секторе Газа,

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил официальный представитель местного министерства здравоохранения Ашраф аль-Кидра.

"Трое палестинцев получили ранения в результате ракетного обстрела с израильского беспилотника", — сказал собеседник агентства.

Это уже третий такой инцидент после того, как на минувших выходных стороны объявили о согласовании перемирия при посредничестве Египта, а израильтяне дали понять, что договоренности распространяются и на феномен "огненного террора".